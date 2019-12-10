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Источник: в Петербурге задержали депутата

Собеседник агентства добавил, Евгений Давыдкин подозревается в хищении имущества муниципалитета в виде специальной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Муниципального депутата от "Единой России" округа "Правобережное" в Санкт-Петербурге Евгения Давыдкина задержали по уголовному делу о хищении имущества у муниципалитета в составе преступной группы, сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") возбуждено в отношении депутата Давыдкина. Он задержан в порядке статьи 91 УПК", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки петербургской полиции. Депутат подозревается в том, что он с использованием служебного положения вместе с пока неустановленными лицами похитил имущество муниципалитета в виде специальной техники.

По данным сайта муниципального округа "Правобережный", Давыдкин является депутатом шестого созыва. Имеет три высших образования, в том числе закончил Курганский институт ФСБ России, Военную академию материально-технического обеспечения, Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. Он награжден орденом "За военные заслуги", знаком отличия и десятью медалями.

По данным петербургского избиркома, Давыдкин является депутатом от "Единой России".

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РоссияСанкт-Петербург
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