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Среди жертв стрельбы в Остраве было двое полицейских

Погибшие находились вне службы, сообщила представитель национального МВД Петра Кучерова

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Двое из шести погибших во вторник во время стрельбы в Факультетской больнице города Острава (северо-восток Чехии) были полицейскими. Об этом сообщила журналистам представитель национального МВД Петра Кучерова.

"Двое из жертв стрельбы были служащими [подразделений] тюремной стражи, входящими в структуру полиции, - отметила она. - Они находились вне службы, когда пришли на прием к врачам в поликлинику Факультетской больницы Остравы".

Ранения при стрельбе получили три человека, один из которых находится в критическом состоянии. Нападавший, которым оказался 42-летний душевнобольной местный житель, покончил жизнь самоубийством, когда понял, что не сможет скрыться от полиции.

Премьер-министр Чехии сообщил, что власти республики выплатят семьям погибших во время стрельбы в Остраве по 300 тыс. крон (около €12 тыс.).

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Чехия
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