Энергетики возобновили подачу воды и тепла в дома свыше 37 тыс. жителей Курска

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Энергетики завершили срочный ремонт на двух ветхих участках тепломагистрали в Курске, из-за которого во вторник более 37 тыс. жителей многоквартирных домов остались без горячей воды и теплоснабжения. В настоящее время специалисты восстанавливают режимы работы теплосети, сообщила пресс-служба администрации региона.

По уточненным данным ГУ МЧС по Курской области, из-за срочного ремонта ветхих участков теплосети с утра во вторник без горячей воды и тепла остались более 37 тыс. жителей Курска, четыре школы, поликлиника, шесть детских садов, колледж и университет. К вечеру температура воздуха в регионе опустилась местами до 2 градусов мороза.

"Специалисты ПАО "Квадра" завершили ремонт тепломагистрали на улице 50 лет Октября и возобновили подачу горячей воды и тепла подключенным от нее 79 домам и соцобъектам. Кроме того, завершен ремонт теплосети на пересечении улицы Студенческая - проспект Хрущева", - уточнили в пресс-службе, добавив, что специалисты восстанавливают режимы работы теплосети.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор области Роман Старовойт, заполнение теплосети горячей водой на отдельных участках может продлиться до поздней ночи. Соцслужбы продолжают работу с семьями, которые нуждаются в обогревателях, также необходимую помощь оказывают жителям с ограниченными возможностями здоровья.

Масштабное отключение тепла и горячей воды в многоквартирных домах Курска стало третьим за последние три недели. По словам главы региона, износ городских теплосетей Курска превышает 70%. Для решения сложившейся проблемы и также с учетом планов компании "Квадра" заключить концессионное соглашение с администрацией Курска областные власти рассчитывают на увеличение объема ремонтных работ на тепловых магистралях.