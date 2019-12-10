{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Энергетики возобновили подачу воды и тепла в дома свыше 37 тыс. жителей Курска

В настоящее время специалисты восстанавливают режимы работы теплосети

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Энергетики завершили срочный ремонт на двух ветхих участках тепломагистрали в Курске, из-за которого во вторник более 37 тыс. жителей многоквартирных домов остались без горячей воды и теплоснабжения. В настоящее время специалисты восстанавливают режимы работы теплосети, сообщила пресс-служба администрации региона.

По уточненным данным ГУ МЧС по Курской области, из-за срочного ремонта ветхих участков теплосети с утра во вторник без горячей воды и тепла остались более 37 тыс. жителей Курска, четыре школы, поликлиника, шесть детских садов, колледж и университет. К вечеру температура воздуха в регионе опустилась местами до 2 градусов мороза.

"Специалисты ПАО "Квадра" завершили ремонт тепломагистрали на улице 50 лет Октября и возобновили подачу горячей воды и тепла подключенным от нее 79 домам и соцобъектам. Кроме того, завершен ремонт теплосети на пересечении улицы Студенческая - проспект Хрущева", - уточнили в пресс-службе, добавив, что специалисты восстанавливают режимы работы теплосети.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор области Роман Старовойт, заполнение теплосети горячей водой на отдельных участках может продлиться до поздней ночи. Соцслужбы продолжают работу с семьями, которые нуждаются в обогревателях, также необходимую помощь оказывают жителям с ограниченными возможностями здоровья.

Масштабное отключение тепла и горячей воды в многоквартирных домах Курска стало третьим за последние три недели. По словам главы региона, износ городских теплосетей Курска превышает 70%. Для решения сложившейся проблемы и также с учетом планов компании "Квадра" заключить концессионное соглашение с администрацией Курска областные власти рассчитывают на увеличение объема ремонтных работ на тепловых магистралях.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
У вылетевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель
Як-42 возвращается в аэропорт вылета. На его борту 78 человек, включая экипаж
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС