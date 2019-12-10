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Поиск пропавшего самолета ВВС Чили будет вестись круглосуточно

На борту воздушного судна находилось 38 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Операция по поиску пропавшего по пути в Антарктиду самолета ВВС Чили, на борту которого находилось 38 человек, будет вестись днем и ночью. Об этом заявил во вторник министр обороны Альберто Эспина.

"Мы будем искать 38 человек, находившихся на борту, днем и ночью и используем все имеющиеся у нас средства", - приводит его слова радиостанция BioBio.

Эспина признал, что найти возможных выживших "будет очень сложно". "Но я считаю, будет ошибочным падать духом", - добавил он.

Министр также сообщил, что власти республики "начали тщательное расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося".

В понедельник вечером ВВС сообщили, что военный самолет Hercules C130 вылетел в понедельник в 16:55 (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу. В 18:13 (00:13 вторника мск) воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом, ВВС объявили его "потерпевшим крушение".

Помощь в поисково-спасательной операции предоставили Аргентина, Бразилия, Уругвая и Великобритания.

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Чили
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