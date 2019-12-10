Глава "Метростроя" не признал вину в растрате при строительстве метро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Метрострой" Николай Александров, которому предъявили обвинение в присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии петербургского метро от станции "Международная" до станции "Южная", не признал свою вину, сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Вину не признал", - сказал собеседник агентства.

На данный момент Дзержинский районный суд Петербурга решает вопрос об избрании Александрову меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу. Ранее предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по тому же делу о присвоении и растрате, арестовали в Петербурге. Болотов, по данным следствия, после возбуждения дела пытался сбежать в Израиль и был задержан в петербургском аэропорту Пулково.

Руководство "Метростроя" пока не рассматривает вопрос о назначении исполняющего обязанности генерального директора компании, сообщил ТАСС источник в организации.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга ранее сообщали, что, по данным следствия, не позднее ноября 2017 года Александров сговорился с Болотовым (на момент совершения преступления, по данным следователей, возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по продолжению строительства Фрунзенского радиуса от станции "Международная" до станции "Южная". Николай Александров подозревается в присвоении и растрате 178 млн рублей.

Информация о ОАО "Метрострой"

"Метрострой" - акционерное общество, которое занимается строительством подземки в Петербурге. Кроме того, компания также являлась участником стройки других объектов в Петербурге, например, стадиона "Газпром-Арена" на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и другие спортивные соревнования. Александров является владельцем 24,95% в уставном капитале общества, еще 25% владеет метрополитен Санкт-Петербурга, 21% принадлежит властям города.