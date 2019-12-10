Адвокат Уилана заявил, что между американцем и сотрудниками ФСИН есть недопонимание

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Между обвиняемым в РФ в шпионаже Полом Уиланом и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые работают в СИЗО "Лефортово", где он содержится, есть недопонимание, которое связано с языковым барьером, однако задержанный ведет себя корректно. Об этом ТАСС сообщил адвокат американца Владимир Жеребенков, комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова.

"Действительно, Уилан и работники СИЗО не всегда понимают друг друга, но дело в том, что они не говорят по-английски, а мой подзащитный плохо знает русский. Отсюда все проблемы. Но я сомневаюсь, что все происходило так, как сказал глава МИД, и Пол угрожал тюремщиком дрелью. Где он ее там возьмет? Да и общается он всегда корректно", - заявил защитник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что обвиняемый Пол Уилан ведет себя в СИЗО вызывающе, "угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания".

Жеребенков отметил что считает, что министр иностранных дел Сергей Лавров "погорячился", когда комментировал ситуацию вокруг его подзащитного. "Лучше бы он рекомендовал своим подчиненным посещать наших граждан, оказавшихся в СИЗО за рубежом. Я неоднократно бывал в тюрьмах Чехии и Италии, где сидят россияне, и хочу подчеркнуть: визит наших дипломатов туда - большая редкость", - отметил Жеребенков.

Другой адвокат Уилана Ольга Карлина отметила в беседе с ТАСС, что в настоящий момент ее подзащитный активно знакомится с делом и готовится к процессу. "Процесс этот идет небыстро, так как материалы весьма объемного дела написаны на русском языке. Я вынуждена переводить Уилану их на английский. Нам помогает переводчик, он переводит очень профессионально и корректно, однако обвиняемый больше доверяет мне, а не ему", - сказала Карлина. По ее словам, в настоящее время Уилан с ее помощью ознакомился с половиной всех материалов дела.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.