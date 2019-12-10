На западе Москвы из горящей квартиры выпрыгнула женщина

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал, выпрыгнув с третьего этажа после пожара в жилом многоквартирном доме на западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Пожар произошел в квартире на улице Кубинка в доме 3, корпус 2, - сказали в главке. - Из горящей квартиры был спасен 1 человек. До прибытия пожарных, к сожалению, один человек спрыгнул с балкона 3-го этажа".

По информации источника ТАСС в экстренных службах, женщину осмотрела прибывшая бригада скорой помощи.

​​​​​Как отметили в пресс-службе, площадь пожара составила около 5 кв. метров. В настоящее время возгорание потушили.