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На западе Москвы из горящей квартиры выпрыгнула женщина

В настоящее время пожар потушили

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал, выпрыгнув с третьего этажа после пожара в жилом многоквартирном доме на западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Пожар произошел в квартире на улице Кубинка в доме 3, корпус 2, - сказали в главке. - Из горящей квартиры был спасен 1 человек. До прибытия пожарных, к сожалению, один человек спрыгнул с балкона 3-го этажа".

По информации источника ТАСС в экстренных службах, женщину осмотрела прибывшая бригада скорой помощи.

​​​​​Как отметили в пресс-службе, площадь пожара составила около 5 кв. метров. В настоящее время возгорание потушили.

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