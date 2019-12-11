Предполагаемый сообщник главы "Метростроя" отказался от признательных показаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, арестованный по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также арестовали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, решил отказаться от признательных показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Еще до того, как уголовное дело о присвоении и растрате было возбуждено, Болотов признавал вину в ходе опроса. Когда ему было предъявлено обвинение, он решил вину не признавать", - сказал собеседник агентства.

Ранее объединенная пресс-служба сообщала, что Болотов заключен под стражу до 6 февраля 2020 года. После возбуждения дела о растрате он пытался сбежать в Израиль и был задержан в петербургском аэропорту Пулково.

Во вторник, 10 декабря, Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО на срок до 8 февраля 2020 года гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в присвоении и растрате. Как полагает следствие, не позднее ноября 2017 года Александров объединился с Олегом Кузьменко (Управление производственно-технологической комплектации (УПТК), филиал ОАО "Метрострой") и Анатолием Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.

ООО "Циклон КЗС", которое учредил, по данным СПАРК, Болотов, принимало участие в строительстве стадиона "Газпром-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительстве станций Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга.

Информация о ОАО "Метрострой"

"Метрострой" - акционерное общество, которое занимается строительством подземки в Петербурге. Кроме того, компания также являлась участником стройки других объектов в Петербурге, например, стадиона "Газпром-Арена" на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и другие спортивные соревнования. Александров является владельцем 24,95% в уставном капитале общества, еще 25% владеет метрополитен Санкт-Петербурга, 21% принадлежит властям города.

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК, филиал ОАО "Метрострой") отвечает за централизованное обеспечение материальными ресурсами строительства метрополитена и иных объектов, осуществляемых "Метростроем".