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Житель Магадана предстанет перед судом за убийство четырех человек

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

ТАСС, 11 декабря. Следователи в Магаданской области передали в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении жителя Магадана, обвиняемого в убийстве трех человек 31 декабря 2018 года и убийстве еще одного человека в феврале 2019 года. Об этом в среду сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

"Уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступлений направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, что 31 декабря 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Портовой города Магадана обнаружены тела двух мужчин 1959 и 1983 годов рождения, а также одной женщины 1988 года рождения. Позднее, 1 февраля 2019 года, в одной из квартир жилого дома по улице Речной областного центра обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Обвиняемый - 23-летний мужчина, свою вину он не признал. Как установили следователи, конфликт между ним и пострадавшими возник после употребления алкоголя.

"В ходе следствия по уголовному делу проведен значительный объем кропотливой работы по сбору доказательственной базы. Только в качестве свидетелей допрошено более 60 человек, назначено и проведено более 20, в том числе сложных молекулярно-генетических и медико-криминалистических, судебных экспертиз, изучен большой массив записей с камер наружного видеонаблюдения. Объем материалов уголовного дела составил 17 томов", - уточняется в сообщении.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги
РоссияМагаданская область
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