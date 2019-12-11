{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На северо-востоке Москвы при досмотре машины изъят пистолет "ТТ" с магазином и патронами

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пистолет "ТТ" с магазином и патронами обнаружен и изъят при досмотре машины на северо-востоке Москвы, водитель отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"10 декабря сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД остановил для проверки автомобиль "Ford Focus" на улице Полярной, в районе дома 33, строение 1, - сказали в главке. - В ходе досмотра автомобиля в сумке, находившейся на переднем пассажирском сидении, в присутствии понятых были обнаружены и изъяты пистолет "ТТ" с магазином и семь патронов к нему".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сотрудника УФСИН нашли мертвым в Самаре
Он перестал выходить на связь 15 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС