На северо-востоке Москвы при досмотре машины изъят пистолет "ТТ" с магазином и патронами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пистолет "ТТ" с магазином и патронами обнаружен и изъят при досмотре машины на северо-востоке Москвы, водитель отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"10 декабря сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД остановил для проверки автомобиль "Ford Focus" на улице Полярной, в районе дома 33, строение 1, - сказали в главке. - В ходе досмотра автомобиля в сумке, находившейся на переднем пассажирском сидении, в присутствии понятых были обнаружены и изъяты пистолет "ТТ" с магазином и семь патронов к нему".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов").