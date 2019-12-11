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Под Саратовом мужчина ранил полицейского ножом

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. В Саратовской области сотрудника полиции госпитализировали с ножевым ранением, его ранили при исполнении служебных обязанностей, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении 48-летнего жителя Балтайского района возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, накануне двое сотрудников полиции прибыли на место жительства жителя села в Балтайском районе, чтобы исполнить служебные обязанности. Увидев на пороге дома полицейских, он схватил нож и нанес одному из них удар в область живота, второму - в область груди и живота. "Несмотря на одетые на полицейских бронежилеты, первый из них получил проникающее ранение в живот. Второй благодаря средству защиты не был ранен. Дальнейшие противоправные действия мужчины были сотрудниками полиции пресечены", - уточняется в сообщении

По данным СК, сотрудника полиции, получившего ранение, госпитализировали и прооперировали. Подозреваемый задержан.

Теги
РоссияСаратовская область
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