В массовом ДТП в Приморье пострадали шесть человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в массовом ДТП с участием десятков автомобилей в Надеждинском районе Приморского края составляет шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого УГИБДД.

"Данные о количестве поврежденных машин пока уточняются. Из медицинских учреждений сообщили о шести пострадавших, но не исключено, что еще будут обращения", - сказал представитель ведомства.

В среду в Приморье пришел активный снежный циклон, который осложнил ситуацию на дорогах. Как ранее сообщал ТАСС, несколько аварий с участием, по меньшей мере 18 машин, произошло на дороге из Надеждинского района во Владивосток перед низководным мостом.

По информации дорожной полиции, всего в дежурную часть города за сутки поступило 61 сообщение о ДТП без пострадавших.

В регионе продолжаются осадки, местами сильные, на побережье - снег с дождем, температура воздуха от плюс 2 до минус 7 градусов. Во Владивостоке также идет снег, высота снежного покрова составит около 5-7 см, вечером возможна метель. Сейчас в город запрещен въезд большегрузного транспорта, закрыт спуск-подъем по самой крутой улице Владивостока - Шефнера.