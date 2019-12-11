{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На железнодорожных путях в Липецке перевернулась цистерна с топливом

Произошел разлив топлива на площади 10 кв. м
Описание
© Пресс-служба УМЧС по Липецкой области

ТАСС, 11 декабря. Цистерна с дизельным топливом в составе маневрового поезда завалилась на бок на участке железнодорожной станции Липецк, произошел разлив топлива на небольшой площади. Сейчас идут работы по подъему цистерны, сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы управления МЧС по Липецкой области Сергей Хахти.

"В 04:05 мск в районе города Липецка - в районе частного сектора поселка 10-я Шахта - сошла с рельсов и завалилась на бок железнодорожная цистерна маневрового состава с дизельным топливом. В 07:40 мск произведена подготовка к подъему опрокинувшейся цистерны. Сейчас с помощью специального крана цистерну возвращают на рельсы", - сказал собеседник агентства.

По его данным, упавшая цистерна была последней в составе маневрового поезда, от удара об землю она не повредилась. "Но в результате опрокидывания часть топлива разлилась на площади 10 кв. м, два отделения пожарных прибыли на место и с помощью воздушно-механической пены обеспечили пожарную безопасность. Они накрыли место розлива", - добавил Хахти.

По данным представителя пресс-службы Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Романа Полякова, инцидент произошел в пределах станции Лиски, на подъездном пути перегона Липецк - Новорудная при маневровых работах.

"На место происшествия направлены восстановительный поезд со станции Елец и пожарный поезд со станции Грязи. На график движения грузовых и пассажирских поездов ситуация не повлияла, вреда экологии нет. Создана специальная комиссия ЮВЖД для выяснения причин происшествия", - сообщил ТАСС Поляков.

Теги
РоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Сотрудника УФСИН нашли мертвым в Самаре
Он перестал выходить на связь 15 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС