На железнодорожных путях в Липецке перевернулась цистерна с топливом

ТАСС, 11 декабря. Цистерна с дизельным топливом в составе маневрового поезда завалилась на бок на участке железнодорожной станции Липецк, произошел разлив топлива на небольшой площади. Сейчас идут работы по подъему цистерны, сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы управления МЧС по Липецкой области Сергей Хахти.

"В 04:05 мск в районе города Липецка - в районе частного сектора поселка 10-я Шахта - сошла с рельсов и завалилась на бок железнодорожная цистерна маневрового состава с дизельным топливом. В 07:40 мск произведена подготовка к подъему опрокинувшейся цистерны. Сейчас с помощью специального крана цистерну возвращают на рельсы", - сказал собеседник агентства.

По его данным, упавшая цистерна была последней в составе маневрового поезда, от удара об землю она не повредилась. "Но в результате опрокидывания часть топлива разлилась на площади 10 кв. м, два отделения пожарных прибыли на место и с помощью воздушно-механической пены обеспечили пожарную безопасность. Они накрыли место розлива", - добавил Хахти.

По данным представителя пресс-службы Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Романа Полякова, инцидент произошел в пределах станции Лиски, на подъездном пути перегона Липецк - Новорудная при маневровых работах.

"На место происшествия направлены восстановительный поезд со станции Елец и пожарный поезд со станции Грязи. На график движения грузовых и пассажирских поездов ситуация не повлияла, вреда экологии нет. Создана специальная комиссия ЮВЖД для выяснения причин происшествия", - сообщил ТАСС Поляков.