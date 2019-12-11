Суд в Москве начнет рассматривать дело участника акции 27 июля Суровцева 17 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы начнет рассмотрение дела участника несанкционированной акции 27 июля программиста Сергея Суровцева 17 декабря. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Василий Кушнир.

"Рассмотрение дела назначено на 17 декабря 2019 года в Тверском суде. При этом до сих пор не назначено заседание по моей жалобе на заключение Суровцева в СИЗО. Более того, следователи отказались приобщать к делу нашу видеозапись событий с участием Суровцева", - рассказал защитник.

По его словам, поскольку видеозапись предоставлена стороной защиты, необходима провести ее экспертизу для установления подлинности. "Я подал ходатайство руководителю следственной группы об экспертизе нашей записи и о ее последующем приобщении, но он отказался его удовлетворить. Так что фактически все обвинение моему подзащитному строится на одной видеозаписи, которую нашел СК", - отметил Кушнир.

Ранее в Следственном комитете ТАСС сообщили, что анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся в толпе. Ему предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, неопасного для его жизни (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как следует из открытых данных, Суровцев занимался бизнесом в сфере интернет-технологий, был одним из основателей проекта Shopster Analytics, который отслеживает перемещения посетителей торговых центров по Wi-Fi.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.