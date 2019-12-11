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Тела пяти погибших при пожаре в колледже в Одессе остаются неопознанными

Всего в результате пожара погибли 12 человек, еще 30 пострадали

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Тела пяти из 12 погибших при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пока не опознаны. Об этом в среду сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Тела пяти человек не идентифицировали. По состоянию на 7:00 (8:00 мск) 11 декабря открытого огня не наблюдается. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж аварийных элементов конструкций здания", - говорится в сообщении.

Всего в результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30, в лечебных учреждениях остаются девять человек.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности, в настоящее время установлены двое подозреваемых.

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