{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военный суд рассмотрит дело обвиняемого в РФ экс-министра обороны Украины Гриценко

Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, заочно обвиняемого российским следствием в публичных призывах к терроризму, будет рассматривать военный суд. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

"Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд [бывший Московский окружной военный суд]", - уточнили в СК.

Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. "Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Гриценко находится на территории Украины, которая не может его выдать России в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. В 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. В июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока.

"Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается в том числе заключениями судебных экспертиз", - сказала Петренко. Согласно действующему законодательству уголовные дела о преступлениях террористической направленности в России рассматривают окружные военные суды.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Один человек пострадал при пожаре на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
По информации МЧС, он получил ожоги и доставлен в медучреждение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС