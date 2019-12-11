Военный суд рассмотрит дело обвиняемого в РФ экс-министра обороны Украины Гриценко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, заочно обвиняемого российским следствием в публичных призывах к терроризму, будет рассматривать военный суд. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

"Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд [бывший Московский окружной военный суд]", - уточнили в СК.

Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. "Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Гриценко находится на территории Украины, которая не может его выдать России в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. В 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. В июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока.

"Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается в том числе заключениями судебных экспертиз", - сказала Петренко. Согласно действующему законодательству уголовные дела о преступлениях террористической направленности в России рассматривают окружные военные суды.