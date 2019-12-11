Неизвестные похитили банкомат из торгового центра в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных вынесли банкомат из торгового центра "Мега" в городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ), ведутся их поиски. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В среду в Мегионе из торгового центра "Мега" неизвестные вынесли банкомат одного из кредитных учреждений. Это произошло утром до открытия центра", - сказал собеседник агентства.

Уточняется сумма денег, заложенных в банкомат. "Полиция ведет поиск похитителей. Они подъехали на машине и вынесли банкомат из здания. Возбуждено уголовное дело", - добавил собеседник агентства.