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Угроза взрыва в судах Петербурга оказалась ложной

Опасных предметов обнаружено не было

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Сообщения неизвестных об угрозе взрыва, которые ранее в среду поступили в суды Петербурга, оказались ложными. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды возвращаются к работе.

"Петродворцовый, Сестрорецкий районные суды возвращаются к работе", - отметили в пресс-службе.

Опасных предметов обнаружено не было. Проверки в других судах также подходят к завершению.

Письма с угрозами две недели назад начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор "минировал" торговые центры, школы, больницы и метро. Все угрозы оказались ложными.

На фоне волны "минирований" в региональном ГУ МВД накануне сообщали, что полиция возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после анонимного звонка с ложным сообщением об угрозе взрыва. Злоумышленника задержали в Сестрорецке, им оказался 56-летний ранее судимый и неработающий гражданин. Но к анонимным письмам в суды города он никакого отношения не имеет.

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РоссияСанкт-Петербург
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