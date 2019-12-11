Станцию МЦД Волоколамская проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции Московского центрального диаметра (МЦД) Волоколамская, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Поступила анонимка об угрозе взрыва на станции МЦД Волоколамская, сообщение проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду информация о минировании поступила в 12 районных судов Москвы. На время проверки все посетители и сотрудники были эвакуированы. Отмечалось, что специалисты экстренных служб обследовали здания и прилегающую территорию Коптевского и Головинского судов и не нашли взрывоопасных предметов. Угроза взрыва оказалось ложной. Кроме того, анонимное сообщение с угрозой взрыва вновь поступило в храм Христа Спасителя. Оно стало уже четвертым с начала волны "минирований" в столице.