В Москве задержали мужчину, ранившего ножом своего знакомого в магазине "Пятерочка"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ранил ножом своего знакомого в среду утром в одном из магазинов на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ЧП случилось в магазине "Пятерочка".

"Инцидент произошел на востоке столицы в одном из сетевых магазинов, расположенном на 15-й Парковой улице. Со слов очевидцев, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников драки нанес другому удар ножом и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Для дальнейшего разбирательства 29-летний уроженец Ставропольского края передан сотрудникам полиции", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, пострадавший госпитализирован.