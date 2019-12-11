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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

По данным полиции, они умерли в больнице

ТАСС, 11 декабря. Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек. Официальное заявление опубликовано в четверг на сайте полиции.

"Еще два человека умерли в результате извержения на острове Уайт-Айленд", - говорится в сообщении. По данным полиции, это были пострадавшие из числа эвакуированных, они умерли в больнице. Ранее правоохранительные органы информировали о шести жертвах.

Извержение вулкана началось на острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда, в понедельник в 14:11 местного времени (04:11 мск). По данным полиции, в момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, судьба восьми из них по-прежнему не известна.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

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