В зоне исчезновения самолета ВВС Чили нашли обломки

ТАСС, 12 декабря. Обломки были найдены в зоне поиска пропавшего по пути в Антарктиду самолета чилийских ВВС, на борту которого находились 38 человек. Об этом сообщили в среду ВВС южноамериканской республики.

"Находка была сделана чилийским судном Antartic Endevour, и есть свидетельства, указывающие на то, что это может быть часть обломков внутренних топливных баков самолета Hercules C130", - говорится в сообщении.

По информации военных, в настоящее время обломки достают из воды, чтобы доставить их на континент и установить, принадлежат ли они Hercules C130 ВВС Чили. Обломки были найдены в 30 км к югу от места, где самолет последний раз выходил на связь.

Военный самолет Hercules C130 вылетел в понедельник в 16:55 (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу. В 18:13 (00:13 вторника мск) воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом, ВВС объявили его "потерпевшим крушение".