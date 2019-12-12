{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: ВМС Перу перехватили подлодку с более чем тонной кокаина

Судно следовало в Мексику

МЕХИКО, 12 декабря. /ТАСС/. Патрульный корабль ВМС Перу перехватил у северного побережья страны полупогружное судно с более чем тонной кокаина на борту, следовавшее в Мексику. Об этом сообщил мексиканский телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру южноамериканской страны.

Экипаж построенного на деньги наркомафии судна в составе двух колумбийцев, мексиканца и эквадорца был задержан. По некоторым данным, общий вес обнаруженного в подлодке кокаина может достигать двух тонн. Перуанские власти пока не знают, какое из орудующих в регионе преступных сообществ стоит за неудавшейся попыткой перевозки такой крупной партии наркотиков.

Теги
МексикаПеру
Реклама на ТАСС
Село на Сахалине оказалось в транспортной блокаде из-за снежного циклона
В село направят рабочую группу, в которую войдут специалист по гражданской обороне муниципального образования, представители полиции и ЦРБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС