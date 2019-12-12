В Крыму возбудили уголовное дело против украинца по подозрению в контрабанде наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Армянска возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины по подозрению в контрабанде наркотиков в Крым, его задержали пограничники в пункте пропуска "Армянск", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

"В настоящее время в отношении задержанного правоохранительными органами г. Армянска возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере"). Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ"), - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 31-летнего мужчины пограничники обнаружили прозрачный полиэтиленовый пакет, содержащий порошкообразное вещество белого цвета, а также принадлежности для употребления наркотических средств.

Во время опроса гражданин Украины сообщил, что на регулярной основе употребляет запрещенные законом вещества, а в пластиковом мешке содержится наркотик - "соль".

Согласно заключения специалистов экспертно-криминалистического центра, составленного по результатам проведенного химического исследования, изъятое и представленное для изучения вещество является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, общей массой 0,563 грамма.

Гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.