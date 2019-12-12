Стали известны фамилии летчиков, погибших при крушении Ми-28Н на Кубани

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования вертолетному полку и семьям военных летчиков, погибших при крушении вертолета Ми-28Н, сообщила в четверг пресс-служба главы администрации Кубани.

"Выражаю глубокие соболезнования всему вертолетному полку, семьям и близким погибших. Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи", - приводит пресс-служба текст телеграммы, направленной губернатором на имя командира 55-го отдельного Севастопольского ордена Кутузова 2-й степени вертолетного полка.

В новость была внесена правка (11:13 мск) - уточняется фамилия одного из погибших пилотов.