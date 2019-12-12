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В Петербурге заочно арестовали бойца ММА за изнасилование несовершеннолетней

Мужчину объявили в международный розыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Бойца смешанных боевых искусств (ММА) из Таджикистана Салимджона Ширинова заочно арестовала по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в начале декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салимджона Собировича Ширинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста"). Мера избрана заочно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Ширинов 4 декабря в квартире в петербургском поселке Металлострой изнасиловал девушку 2006 года рождения, которая находилась без сознания. Сам Ширинов с места преступления скрылся, найти его пока не удалось. Как уточнили в пресс-службе судов, бойца объявили в международный розыск.

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