Следователи возбудили дело против руководства фонда капремонта Мурманской области

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело в отношении руководства регионального фонда капитального ремонта за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере")", - сообщает ведомство.

По данным источника ТАСС в силовых ведомствах, речь идет о замглавы фонда.

По версии следствия, 11 декабря 2019 года подозреваемый получил лично от заинтересованного лица часть взятки в размере 350 тыс. рублей от общей суммы не менее 2,5 млн рублей. "Получить оставшуюся часть взятки подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан. Преступная деятельность мужчины выявлена и пресечена благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Мурманской области", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.