Заключенный под арест бизнесмен Пономарев переведен в одиночную камеру

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Константин Пономарев, арестованный по делу о мошенничестве с генераторами для Крыма и неуплате налогов, переведен в одиночную камеру СИЗО "Матросская Тишина". Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Владимир Постанюк.

"Никаких предпосылок для этого не было и нет: он не нарушал режим содержания", - сказал адвокат, назвав такие условия содержания своего подзащитного "практически пыточными". Защитник также заявил, что Пономарев находится в СИЗО с 2017 года, а следственных действий с ним давно не проводят.

Комментариями ФСИН ТАСС пока не располагает.

Уголовные дела

По версии следствия, Пономарев организовал преступную схему хищения 5,5 млрд рублей, принадлежащих "Кубаньэнерго". Зная о мерах властей по организации электроснабжения в Крыму во время энергетической блокады, Пономарев предоставил в пользование энергокомпании 71 дизельный генератор для обеспечения Крыма электричеством, одновременно создав цепочку фиктивных документов, передающих генераторы в субаренду аффилированным с ним структурам. Согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями, так как передавались в субаренду без согласования с арендодателем.

В дальнейшем бизнесмен обратился в суд Смоленской области с иском о возврате генераторов. Суд, введенный в заблуждение показаниями Пономарева и поданными фиктивными документами, удовлетворил его требования и обязал "Кубаньэнерго" в течение пяти месяцев осуществить возврат техники.

После этого Пономарев вновь обратился в суд, на этот раз требуя взыскать 4,2 млрд рублей за использование электрогенераторов в субаренде без его согласия, а еще 1,3 млрд рублей - в качестве процентов за использование чужих денежных средств. Но исковое заявление было возвращено ему судом "в связи с пресечением его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов", следует из материалов дела.

По итогам проверок в отношении бизнесмена возбудили уголовные дела о мошенничестве и неуплате налогов (статьи 159 и 199 УК РФ).

19 августа 2016 года Краснинский районный суд Смоленской области удовлетворил требование Пономарева к компании IKEA и взыскал в его пользу 507 млн рублей, а в декабре 2016 года арестовал 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства компании. Руководство IKEA обратилось к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову с жалобой на блокировку счетов. Бизнес-омбудсмен встал на сторону компании и назвал действия Пономарева "классической рейдерской атакой". После этого Верховный суд РФ отменил решение о блокировке счетов IKEA и направил дело на пересмотр в Химкинский суд Московской области. На этот раз суд иск Пономарева отклонил.