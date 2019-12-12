Депздрав Москвы отверг связь смерти журналиста Виноградова с действиями врачей скорой

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку после смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова и его заявлений в соцсетях несколькими днями ранее о том, что фельдшеры не оказали ему должным образом медицинскую помощь и не остановили кровотечение раны. В пресс-службе департамента сообщили ТАСС в четверг, что медики провели все необходимые манипуляции пациенту, на момент вызова скорой помощи кровотечение у больного отсутствовало.

Заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов умер 12 декабря на 43-м году жизни. Ранее он опубликовал пост на своей странице в Facebook, сообщив, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение, после чего он вызвал скорую. Два фельдшера наложили ему повязку и уехали, не остановив само кровотечение. Следственные органы Главного следственного управления СК по Москве организовали доследственную проверку.

"Предварительно можем сказать, что пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ. 9 декабря в 23:30 на диспетчерский пульт скорой медицинской помощи поступил вызов, бригада прибыла на место в течение 12 минут. На месте фельдшерами был проведен осмотр, кровотечения на момент прибытия бригады не было, что зафиксировано в медицинской документации", - подчеркнули в пресс-службе.

На область послеоперационной раны врачи наложили асептическую повязку и посоветовали "приложить к повязке что-то холодное". По словам представителей департамента, такой совет - норма в подобных ситуациях. Медики сочли состояние пациента удовлетворительным и рекомендовали ему посетить хирурга в поликлинике, куда он самостоятельно обратился на следующий день, отметили в департаменте.

Еще через день, 11 декабря, на пульт скорой помощи поступил повторный вызов, бригада доставила пациента в больницу в связи с наличием показаний - нагноение в области послеоперационной раны, при этом "кровотечение на момент транспортировки в больницу также отсутствовало". "В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось, предположительно, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии. Вечером в этот же день в больнице пациент умер после массивного кровотечения, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия", - добавили в пресс-службе, указав, что точную причину смерти установят после вскрытия и выполнения специализированных тестов.