Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

БАРНАУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). При пожаре в Завьяловском районе погибли шесть человек, четверо из которых - дети", - говорится в сообщении.

По данным следствия, рано утром 13 декабря 2019 года произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в доме находились шесть человек. Сотрудники МЧС задействованы в тушении пожара, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК.

По данным ГУ МЧС края, вероятной причиной пожара стала неисправность печного отопления. "Обстоятельства случившегося выясняются, наиболее вероятная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.