В Петербурге задержали участников свадебного кортежа после конфликта со стрельбой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в Санкт-Петербурге между участниками свадебного кортежа на иномарках и водителем проезжавшего мимо грузовика. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, в результате возбуждено уголовное дело, в полицию доставили четырех человек.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По горячим следам сотрудники ГИБДД остановили обе иномарки, в полицию доставили четырех граждан в возрасте от 19 до 30 лет, трое - уроженцы закавказских государств. У одного из них изъят газовый пистолет", - говорится в сообщении.

Информация о конфликте поступила в полицию в четверг вечером. Как установили полицейские, на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала из машин Audi и Mercedes, входивших в состав свадебного кортежа, вышли четверо мужчин и начали угрожать водителю грузовика "Газель", а затем один из них ударил по двери и выстрелил в воздух. После этого злоумышленники скрылись с места инцидента.

В результате разбирательства установлено, что стрелял один из доставленных в полицию, он уже был ранее судим по статье 264 УК РФ о грубом нарушении правил дорожного движения. В настоящее время он задержан как подозреваемый в порядке статьи 91 УПК.