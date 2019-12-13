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Суд в Кирове признал членов организованной группы виновными в хищении 34 млн рублей

Они похитили средства, предназначенные на реализацию в образовательных организациях города навигационного оборудования и программного обеспечения "Мама, я пришел"

КИРОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Кирова признал четверых участников организованной группы виновными в хищении более 34 млн рублей у муниципального образования "город Киров" и ООО "Электронный проездной", которое было связано с фиктивными сделками по программе для родителей, позволяющей следить за детьми в школе. Суд приговорил виновных к лишению свободы от 3 лет до 3 лет и 7 месяцев, сообщается в пятницу на сайте областной прокуратуры.

"В Кирове осуждены участники организованной группы за совершение хищения более 34 млн рублей муниципального образования "город Киров" и ООО "Электронный проездной", они признаны виновными в совершении в составе организованной группы преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение путем растраты"). Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, 3 года 4 месяца, 3 года 6 месяцев и 3 года 7 месяцев соответственно. Одному из осужденных суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил иск муниципалитета о взыскании с осужденных материального ущерба на общую сумму более 34 млн рублей. Они взяты под стражу в зале суда, отбывать назначенное наказание они будут в колонии общего режима.

Суд установил, что с 2010 по 2018 годы осужденные, занимая руководящие должности в ООО "Электронный проездной", МБУ "Центральная диспетчерская служба" и в администрации города Кирова, совершали хищение средств, в том числе выделенных для реализации в образовательных организациях города навигационного оборудования и программного обеспечения "Мама, я пришел", которое позволяло родителям отслеживать посещение ребенком образовательного учреждения, вести учет оплаты питания, проводить саму оплату, контролировать меню.

Один из участников группы также разместил в одном из кредитных учреждений более 20 млн рублей, полученных в виде беспроцентного займа от ООО "Электронный проездной" и впоследствии получил проценты от вклада на сумму более 2,5 млн рублей.

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РоссияКировская область
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