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СМИ: в здании Одесского областного управления ГСЧС проводят обыски

По данным издания "Думская", полиция открыла уголовное дело по статье о служебной халатности

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыск в здании областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одессе, где на прошлой неделе произошел пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в пятницу сообщило местное издание "Думская".

"Прямо сейчас в здании областного управления ГСЧС на Прохоровской проходит обыск. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года", - говорится в сообщении.

По данным издания, полиция открыла уголовное дело по статье о служебной халатности. "Речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности", - сказано в сообщении. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Пожар в историческом здании, где располагается колледж, произошел 4 декабря. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек. В результате трагедии погибли 16 человек (двое скончались в больнице, тела еще 14 были найдены на месте трагедии), более 30 человек пострадали. Официально о причине инцидента пока не объявлено.

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