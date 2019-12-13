{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после нападения с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

У преподавателя поверхностные раны лица и рук

ТАСС, 13 декабря. Уголовное дело возбудили по факту нападения студентки с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Чувашии.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - отмечается в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нож обнаружили и изъяли в ходе осмотра места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, генетическая, биологическая и дактилоскопическая.

По данным регионального управления СК, "13 декабря около 09:30, находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения "Чебоксарского экономико-технологического колледжа", прошла через пост охраны в здание, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом".

Работники колледжа услышали крики, доносившиеся из кабинета, и пришли потерпевшей на помощь. Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

По данным пресс-службы МВД по Чувашии, у пострадавшей поверхностные раны лица и рук.

Теги
РоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Спецкомиссия назвала удовлетворительной дорогу в Забайкалье, где разбился автобус
Ранее сообщалось, что региональный Минстрой предложил провести капитальный ремонт моста через Куэнгу, где произошел инцидент, в рамках нацпроекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС