СК возбудил дело после нападения с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

ТАСС, 13 декабря. Уголовное дело возбудили по факту нападения студентки с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Чувашии.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - отмечается в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нож обнаружили и изъяли в ходе осмотра места происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, генетическая, биологическая и дактилоскопическая.

По данным регионального управления СК, "13 декабря около 09:30, находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения "Чебоксарского экономико-технологического колледжа", прошла через пост охраны в здание, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом".

Работники колледжа услышали крики, доносившиеся из кабинета, и пришли потерпевшей на помощь. Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

По данным пресс-службы МВД по Чувашии, у пострадавшей поверхностные раны лица и рук.