Parisien: мужчина, напавший с ножом на полицейских в Париже, был психически больным

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчина, вооруженный ножом и совершивший в пятницу нападение на полицейских в квартале Дефанс (у западной границы Парижа), был психическим больным, сбежавшим из клиники. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Согласно ее сведениям, этот человек по происхождению марокканец, ему было 42 года. Из госпиталя он сбежал еще в июне. На территории Франции он пребывал нелегально. По сведениям газеты, нет никаких данных, указывающих на то, что его появление с 25-сантиметровым ножом в бизнес-квартале Дефанс было терактом.

Мужчина был замечен на пешеходном мостике, соединяющем различные зоны этого обширного кварта. В руках у него был нож. Свидетели утверждают, что после этого мужчина подошел к зданию одного из небоскребов и начал биться головой о стекло окна первого этажа.

Охранником, первым заметившим этого человека, на место происшествия был вызван полицейский патруль. На его требование положить на землю нож человек не прореагировал. Он начал надвигаться на полицейских, крича "Я всех вас убью".

Ближний к нему полицейский сделал пять выстрелов, двое его коллег - еще по одному выстрелу. Нападавший получил тяжелое ранение в грудь и ранение в ногу. Через час после этого он умер.