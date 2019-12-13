Открытое горение в ангаре в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в ангаре в Санкт-Петербурге, гдев пятницу вечеромпроизошел пожар на площади 2,2 тыс. кв. м, ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В 21:16 мск объявлена ликвидация открытого горения. [Продолжается] тление в завалах на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило около 17:00 мск в пятницу. Площадь пожара составила 2,2 тыс. кв. м, ангар обрушился по всей площади горения.

По данным МЧС, в ангаре хранились автозапчасти и горючие жидкости. Из здания было эвакуировано около 100 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным администрации Фрунзенского района Петербурга и городского управления МЧС, несмотря на сильное задымление от пожара, он не создал угрозы для экологии в городе.