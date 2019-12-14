Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пожар в Санкт-Петербурге, где в пятницу вечером загорелся ангар на площади 2,2 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило около 17:00 мск в пятницу. Площадь пожара составила 2,2 тыс. кв. м, ангар обрушился по всей площади горения. В 21:16 была объявлена ликвидация открытого горения.

По данным МЧС, в ангаре хранились автозапчасти и горючие жидкости. Из здания было эвакуировано около 100 человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным администрации Фрунзенского района Петербурга и городского управления МЧС, несмотря на сильное задымление от пожара, он не создал угрозы для экологии в городе.