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Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали

Строение обрушилось по всей площади горения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пожар в Санкт-Петербурге, где в пятницу вечером загорелся ангар на площади 2,2 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"14 декабря в 06:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Сообщение о пожаре поступило около 17:00 мск в пятницу. Площадь пожара составила 2,2 тыс. кв. м, ангар обрушился по всей площади горения. В 21:16 была объявлена ликвидация открытого горения.

По данным МЧС, в ангаре хранились автозапчасти и горючие жидкости. Из здания было эвакуировано около 100 человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным администрации Фрунзенского района Петербурга и городского управления МЧС, несмотря на сильное задымление от пожара, он не создал угрозы для экологии в городе.

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РоссияСанкт-Петербург
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