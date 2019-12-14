{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ивановской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус

В результате ДТП погиб один человек

ИВАНОВО, 14 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ивановской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в УМВД по Ивановской области.

"Утром 14 декабря на трассе Иваново - Ярославль произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения водитель грузовика погиб на месте аварии. Травмы также получил водитель автобуса. Ему из-за деформации кабины зажало ноги", - уточнили в полиции.

Как пояснили в ведомстве, автобус Scania с 23 пассажирами следовал из Ярославля в Иваново на текстильную ярмарку "Текстильщик". Во время движения автобус занесло, возле населенного пункта Буньково он столкнулся со следовавшим во встречном направлении грузовиком ГАЗ-53.

Информация о травмах у пассажиров уточняется. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Как сообщили в УМВД, на пассажирском месте в грузовике находился мальчик десяти лет, которого в момент столкновения с автобусом выбросило из кабины. По предварительным данным, жизнь ребенка вне опасности, он доставлен в больницу для обследования.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства аварии и соблюдение правил перевозки пассажиров.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Число пострадавших в результате пожара в тюменском наркодиспансере составило 12 человек
Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении областной клинической больницы №1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС