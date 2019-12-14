В Ивановской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус

ИВАНОВО, 14 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ивановской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в УМВД по Ивановской области.

"Утром 14 декабря на трассе Иваново - Ярославль произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения водитель грузовика погиб на месте аварии. Травмы также получил водитель автобуса. Ему из-за деформации кабины зажало ноги", - уточнили в полиции.

Как пояснили в ведомстве, автобус Scania с 23 пассажирами следовал из Ярославля в Иваново на текстильную ярмарку "Текстильщик". Во время движения автобус занесло, возле населенного пункта Буньково он столкнулся со следовавшим во встречном направлении грузовиком ГАЗ-53.

Информация о травмах у пассажиров уточняется. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Как сообщили в УМВД, на пассажирском месте в грузовике находился мальчик десяти лет, которого в момент столкновения с автобусом выбросило из кабины. По предварительным данным, жизнь ребенка вне опасности, он доставлен в больницу для обследования.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства аварии и соблюдение правил перевозки пассажиров.