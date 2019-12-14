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В Якутии мужчина расстрелял продавца в магазине

Пострадавшего прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии

ТАСС, 14 декабря. Уголовное дело возбудили после стрельбы в магазине в поселке Айхал в Якутии, в результате происшествия один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), в связи с получением жителем поселка Айхал Мирнинского района огнестрельных ранений. Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, выстрелил в продавца. С огнестрельными ранениями мужчину доставлили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из магазина ничего не похищено. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.

Как пояснили ТАСС в республиканском Министерстве здравоохранения, раненый мужчина доставлен в городскую больницу Айхала. Ему оказана экстренная медицинская помощь. Мужчина прооперирован, но остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияЯкутия
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