В Якутии мужчина расстрелял продавца в магазине

ТАСС, 14 декабря. Уголовное дело возбудили после стрельбы в магазине в поселке Айхал в Якутии, в результате происшествия один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), в связи с получением жителем поселка Айхал Мирнинского района огнестрельных ранений. Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, выстрелил в продавца. С огнестрельными ранениями мужчину доставлили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из магазина ничего не похищено. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.

Как пояснили ТАСС в республиканском Министерстве здравоохранения, раненый мужчина доставлен в городскую больницу Айхала. Ему оказана экстренная медицинская помощь. Мужчина прооперирован, но остается в реанимации в тяжелом состоянии.