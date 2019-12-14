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СМИ: при пожаре на юге Тайваня погибли семь человек

По данным агентства "Синьхуа", 21-летний мужчина поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Семь человек погибли, еще двое пострадали в субботу в результате пожара в городе Тайанане на юге китайского острова Тайвань. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Согласно его данным, трагедия произошла по вине 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме. Он добровольно сдался властям.

По информации полиции, пожар возник в 01:20 по местному времени (20:20 мск пятницы). В этот момент в здании находились 46 человек, 37 из которых удалось эвакуировать. Пожарные ликвидировали возгорание через два часа. Пострадавшие госпитализированы, ведется следствие.

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