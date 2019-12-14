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Один человек пострадал в результате взрыва газа в Комсомольске-на-Амуре

Перед происшествием мужчина пытался самостоятельно подключить газовый баллон на кухне

ТАСС, 14 декабря. Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре, в результате происшествия ожоги получил хозяин квартиры, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже жилого трехэтажного каменного дома в городе Комсомольске-на-Амуре по улице Вагонная. По предварительным данным, в результате хлопка произошло повреждение оконного остекления на кухне, где возникло происшествие. Несущие конструкции не пострадали, дом не газифицирован. Хозяин квартиры получил ожоги конечностей, от госпитализации отказался", - говорится в релизе.

На место прибыли пожарные и спасательные подразделения. Причины и обстоятельства происшествия, степень повреждения конструкций устанавливаются.

Как пояснили ТАСС в администрации города, перед происшествием мужчина пытался самостоятельно подключить газовый баллон на кухне.

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РоссияХабаровский край
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