Полиция возбудила дело после конфликта со стрельбой на территории овощебазы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после конфликта со стрельбой, который произошел на территории овощебазы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Полицией проводится необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех участников данного инцидента", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в полиции, в пятницу вечером в дежурную часть позвонил охранник и сообщил, что на овощебазе происходит конфликт с участием пятерых человек. На место приехали полицейские, которые обнаружили две брошенные машины, рядом с ними лежали гильзы, предположительно, от травматического оружия.

Полицейские установили и разыскали владельца одной из брошенных машин. Он сообщил, что дал ее на время своему знакомому. Мужчину доставили в полицию, поиск остальных участников инцидента продолжается.

Машины с места ЧП направлены на экспертизу в криминалистический центр.