Спасатели завершили работы на месте пожара в колледже Одессы, где погибли 16 человек

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"14 декабря в 08:00 (09:00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - говорится в сообщении. По данным спасателей, с места происшествия вывезено более 3 тыс. куб. м поврежденных конструкций, к работам привлекали почти 200 и 26 единиц техники.