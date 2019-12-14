В Севастополе возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти восьмилетнего ребенка в больнице Севастополя. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственным отделом по Ленинскому району Севастополя установлено, что восьмилетний мальчик получил травму головы в бытовых условиях, находясь в собственной квартире. Ребенок был госпитализирован в одно из медучреждений города, где спустя время скончался. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи устанавливают обстоятельства получения травм ребенком, процедуру его госпитализации, ход и качество оказания врачебной помощи, уточнили в пресс-службе ГСУ СК.

"Изъята вся необходимая медицинская документация, представляющая интерес для следствия. Назначены все необходимые экспертизы для установления точной причины смерти. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления", - добавили в пресс-службе.