{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Склад сыпучих продуктов загорелся в Башкирии на площади 700 кв. метров

Часть конструкций обрушилась

ТАСС, 14 декабря. Пожар произошел на складе сыпучих продуктов в селе Акбердино Республики Башкортостан на площади 700 кв. метров, часть горящих конструкций обрушилась. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступила информация о пожаре на складе сыпучих продуктов на улице Газпромовская, дом 25, в селе Акбердино. Предварительная площадь пожара составляет 700 кв. метров. Произошло обрушения части конструкций", - сказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, работы ведутся по повышенному номеру сложности.

В ГУ МЧС по региону сообщили об отсутствии угрозы распространения огня на соседние здания. "Здание отдельно стоящее, одноэтажное, угрозы распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

В новость в 21:35 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Автобус перевернулся в центральной части Мексики
Один человек погиб, десятки пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС