СК займется инцидентом с женщиной, угрожавшей выбросить из окна ребенка в Петербурге

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту инцидента с жительницей Санкт-Петербурга, угрожавшей выбросить ребенка из окна. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

В субботу женщина из квартиры на пятом этаже жилого дома начала выбрасывать вещи из окна во двор. Когда на место прибыл участковый и спасатели, она начала угрожать выбросить из окна свою двухлетнюю дочь, чтобы "сделать ее ангелом". Полицейский вместе с сотрудниками МЧС проник в квартиру и забрал ребенка у женщины.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу незамедлительно организовать доследственную проверку по сообщению средств массовой информации о противоправных действиях матери в отношении своего малолетнего ребенка", - сказала Петренко.

Глава СК потребовал оперативно проверить условия проживания семьи и истребовать характеризующий материал в отношении матери. "Кроме того, в рамках проверки он поручил дать правовую оценку органам профилактики и контроля, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему", - сказала Петренко. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.