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В Петербурге задержали подозреваемого в избиении и ограблении блокадницы

Сосед женщины похитил продукты питания, мобильный телефон и 1700 рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в избиении и ограблении 92-летней пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что 28-летний сосед женщины по коммунальной квартире зашел в комнату 92-летней блокадницы и, применив к ней физическую силу, похитил продукты питания, личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей", - сказала она.

Как отметила Волк, после обращения женщины в полицию на место происшествия оперативно выехали сотрудники МВД. "Полицейские задержали злоумышленника в Гатчинском районе Ленинградской области, неподалеку от места жительства пенсионерки. Похищенное было у мужчины изъято", - уточнила представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

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РоссияСанкт-Петербург
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