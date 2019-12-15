СК в Иркутской области проверяет инцидент с вертолетом, у которого сломалось шасси

ТАСС, 15 декабря. Следователи в Иркутской области проводят доследственную проверку в связи с инцидентом с вертолетом Ми-8, у которого при движении по взлетно-посадочной полосе подломилось шасси. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"13 декабря в 15:45 (10:45 мск) в аэропорту города Иркутска у вертолета Ми-8, прибывшего регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области, при движении по взлетно-посадочной полосе подломилась правая стойка шасси. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.