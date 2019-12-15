{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК в Иркутской области проверяет инцидент с вертолетом, у которого сломалось шасси

Во время ЧП на борту вертолета находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал

ТАСС, 15 декабря. Следователи в Иркутской области проводят доследственную проверку в связи с инцидентом с вертолетом Ми-8, у которого при движении по взлетно-посадочной полосе подломилось шасси. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"13 декабря в 15:45 (10:45 мск) в аэропорту города Иркутска у вертолета Ми-8, прибывшего регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области, при движении по взлетно-посадочной полосе подломилась правая стойка шасси. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Полиция не нашла взрывных устройств на борту самолета Москва - Краснодар
При посадке с рейса сняли пассажира, который сообщил об угрозе взрыва бортпроводнику, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС