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Движение затруднено на пересечении ТТК и шоссе Энтузиастов из-за ДТП с двумя грузовиками

В результате столкновения автомобилей один из них опрокинулся, информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух грузовых автомобилей произошло на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) и шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, в результате один из них опрокинулся. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, движение транспортана месте ДТП в настоящее время затруднено.

"Вечером в воскресенье произошла авария с участием двух грузовых автомобилей на пересечении Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов, в результате столкновения одно из транспортных средств опрокинулось. Движение в районе аварии затруднено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, информация о пострадавших в результате аварии не поступала.

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Россия
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