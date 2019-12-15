В Ингушетии разыскивают вандалов, разобравших на камни средневековые постройки в горах

МАГАС, 15 декабря. /ТАСС/. Неизвестных, которые разобрали на камни арочные проемы средневековых башен комплекса Бейни на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном районе Ингушетии, разыскивают правоохранители. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава района Ахмед Льянов.

"Широкий общественный резонанс вызвало шокирующее происшествие недалеко от сельского поселения Бейни, неизвестные вандалы разгромили древние башенные постройки. Нами на место были вызваны работники ГКУ "Джейрахско-Ассинский музей заповедник", на балансе которого находится башенный комплекс Бейни, которые сразу же подали заявление в районное отделение полиции. Мы надеемся, что виновных найдут и они понесут заслуженное наказание", - написал Льянов.

По его словам, следы акта вандализма были обнаружены учредителем историко-географического общества "Дзурдзуки" Якубом Гогиевым, который проводил мониторинг исторических памятников. Гогиев написал пост в Instagram, в котором выразил сомнение, что разрушения являются простым актом вандализма. Он также выложил в аккаунте подробное видео разобранных арок.

"Буквально несколько дней назад группа людей ночью выломала арочные камни в жилых башнях в селении Бейни, их спустили вниз и приготовили для вывоза. Если бы это был обычный акт вандализма, то камни бросили бы, сломав арочный проем, но кто-то спустил камни вниз, что сделать в горах очень сложно из-за тяжести камней. Уверен, часть "товара" они уже успели вывезти и спрятать, также есть информация, что эта же группа "поработала" в башенном комплексе Фалхан, этот факт нужно проверить, но в любом случае уверен, что такие случаи не единичны", - написал Гогиев.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Башенный комплекс Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и включает в себя 8 жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Как и все башенные комплексы на территории Ингушетии, Бейни являлось родовым поселением и имеет фамильное значение для потомков ингушей, проживавших ранее в этих башнях.