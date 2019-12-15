В Ингушетии разыскивают вандалов, разобравших на камни средневековые постройки в горах

МАГАС, 15 декабря. /ТАСС/. Неизвестных, которые разобрали на камни арочные проемы средневековых башен комплекса Бейни на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном районе Ингушетии, разыскивают правоохранители. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава района Ахмед Льянов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Широкий общественный резонанс вызвало шокирующее происшествие недалеко от с.п. Байни. Неизвестные вандалы разгромили древние бешеные постройки. Следы погрома обнаружил учредитель Историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев, который проводил мониторинг исторических памятников. После установки факта противозаконных действий нами на место были вызваны работники ГКУ "Джейрахско - Ассинский музей заповедник", на балансе которых находятся данные постройки, которые сразу же подали заявление в ОтдМВД района. Призвал сотрудников соответствующих органов республики, отвечающих за состояние памятников, принять необходимы меры к наказанию виновных в акте вандализма и проводить профилактику, чтобы не допустить подобного кощунства в будущем. Также обращаюсь к жителям и гостям Джейрахского района, если видели людей, которые совершили это преступление сообщить в администрацию Джейрахского района или же в ОтдМВД по РИ в Джейрахском районе. Кто бы ни стоял за этим, это преступление ничтожной кучки подлых людей. Мы надеемся, что виновных найдут и они понесут заслуженное наказание.
"Широкий общественный резонанс вызвало шокирующее происшествие недалеко от сельского поселения Бейни, неизвестные вандалы разгромили древние башенные постройки. Нами на место были вызваны работники ГКУ "Джейрахско-Ассинский музей заповедник", на балансе которого находится башенный комплекс Бейни, которые сразу же подали заявление в районное отделение полиции. Мы надеемся, что виновных найдут и они понесут заслуженное наказание", - написал Льянов.
По его словам, следы акта вандализма были обнаружены учредителем историко-географического общества "Дзурдзуки" Якубом Гогиевым, который проводил мониторинг исторических памятников. Гогиев написал пост в Instagram, в котором выразил сомнение, что разрушения являются простым актом вандализма. Он также выложил в аккаунте подробное видео разобранных арок.
"Буквально несколько дней назад группа людей ночью выломала арочные камни в жилых башнях в селении Бейни, их спустили вниз и приготовили для вывоза. Если бы это был обычный акт вандализма, то камни бросили бы, сломав арочный проем, но кто-то спустил камни вниз, что сделать в горах очень сложно из-за тяжести камней. Уверен, часть "товара" они уже успели вывезти и спрятать, также есть информация, что эта же группа "поработала" в башенном комплексе Фалхан, этот факт нужно проверить, но в любом случае уверен, что такие случаи не единичны", - написал Гогиев.
Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.
Башенный комплекс Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и включает в себя 8 жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Как и все башенные комплексы на территории Ингушетии, Бейни являлось родовым поселением и имеет фамильное значение для потомков ингушей, проживавших ранее в этих башнях.